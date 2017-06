Nanotechnologie kan goudmarkt verstoren

Aaike van Vugt van VSParticle presenteerde op het DFT-event Get Into The Future zijn visie op de toekomst van materialen. Het is geen alchemie maar chemie, verzekerde Van Vugt zijn toehoorders. Hij beweerde niet om bijvoorbeeld ijzeratomen om te kunnen zetten in goudatomen. Zijn bedrijf zou andere metalen de eigenschappen van goud kunnen geven.

Goudprijs

De vraag is wat dat met de goudprijs zou doen. Die prijs is nu gebaseerd op wat wij als goud beschouwen en de schaarste van het edelmetaal. Als Van Vugt dezelfde eigenschappen aan een ander materiaal kan geven en heel veel van dit materiaal kan maken, dan kan het bijna niet anders dan dat de goudprijs sterk zou dalen. Elk metaal is dan goud waard.

De technologie achter dit proces is complex maar het principe is eenvoudig. Met een apparaat is VSParticle in staat om bijvoorbeeld het ijzer van een theelepel terug te brengen tot de losse atomen. Met deze losse ijzeratomen kan dan opnieuw een theelepel gemaakt worden. Dit keer alleen met een koperkleur of een smeltpunt van 25 in plaats van 1200 graden.

Andere toepassingen

Goud en vloeibare theelepels maken is niet het doel van Van Vugt. Wat hij wel wil bereiken, is dat we niet meer denken in bestaande materialen en vaste vormen. Een autosloop is niet meer een verzameling roestende autokarkassen maar een enorme bron van allerlei metaalatomen die omgezet kunnen worden in andere materialen en toepassingen.