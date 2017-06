Piet Vroon duikelt op toplijst rijke Nederlanders

Althans, afgaande op het vermogen van ruim €1 miljard dat Quote hem vorig jaar toedichtte. Hij stond toen zestiende op de lijst van de duizend rijkste Nederlanders.

De inmiddels 87-jarige Piet Vroon stond bijna veertig jaar aan het roer van de gelijknamige rederij. Onder zijn hoede groeide de handelsonderneming van zijn vader uit tot een transporteur van wereldformaat. Een echt miljoenenimperium werd het nadat zijn zoon Coco Vroon zo’n twintig jaar geleden de leiding op zich nam.

Na zijn broer eind jaren zeventig te hebben uitgekocht, begon Piet Vroon schepen op krediet te kopen. Het bedrijf werd ook steeds internationaler.

De laatste paar jaar ging het bergafwaarts bij de rederij. Bij een sterk dalende omzet verslechterde het resultaat van $105,2 miljoen in 2014 tot $2,6 miljoen in 2015 en - mede door reorganisatielasten - min $188,9 miljoen in 2016.