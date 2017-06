TMG herhaalt steun voor bod Mediahuis

Volgens TMG heeft Talpa sinds begin maart geen toenadering meer gezocht. Daarnaast plaatst het bedrijf vraagtekens bij de uitwerking van de voorwaarden. „Zo wordt door Talpa geen inzicht geboden in de strategische intenties ten aanzien van de kernactiviteiten van TMG.”

De top van TMG schaarde zich in een eerder stadium al achter het bod van Mediahuis en VP Exploitatie. Dit consortium bezit inmiddels ruim 60% van de aandelen. „Talpa kan daardoor geen meerderheidsbelang in TMG verwerven”, zo concludeert TMG.

’Gestanddoening Talpa ver weg’

Aandeelhouders kunnen nog tot 9 augustus hun stukken aan Talpa aanbieden. De biedingstermijn van het consortium verloopt al morgen om 17.40 uur. Talpa biedt weliswaar €0,50 per aandeel meer, maar TMG wijst aandeelhouders erop dat Talpa mogelijk niet over de brug hoeft te komen omdat het gestanddoeningspercentage van 50% ver weg is.

„Aandeelhouders die overwegen hun aandelen aan Talpa aan te bieden lopen de betaling van de door Mediahuis en VP Exploitatie in het vooruitzicht gestelde biedprijs van €6,00 mis. Na gestanddoening van het bod door Mediahuis en VP Exploitatie kan betaling van de biedprijs volgende week verwacht worden.”