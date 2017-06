De rente ging 25 basispunten omhoog naar een bandbreedte van 1 tot 1,25%. De vorige keer dat de rente verhoogd werd, was in maart van dit jaar.

De Fed had de financiële markten zorgvuldig voorbereid op de rentestap. Verrassender wordt wat Fed-voorzitter Janet Yellen om half negen bij de persconferentie gaat zeggen over het monetair beleid de rest van het jaar.

Rente kan verder omhoog

Uit ramingen die de Fed publiceerde, blijkt dat het bestuur rekent op nog een renteverhoging later dit jaar. Ook dat was volgens verwachting van beleggers.

De centrale bank publiceerde tegelijk met het rentebesluit ook nieuwe macro-economische ramingen. Dit jaar groeit de economie naar verwachting 2,2%. In maart was dat 2,1%. De verwachtingen voor 2018 en 2019 bleven op 2,1 respectievelijk 1,9%.

De verwachte inflatie voor dit jaar werd bijgesteld van 1,9% in maart naar 1,6% nu. In 2018 en 2019 moet dat oplopen naar 2%, denkt de Fed.

Balans afbouwen

De balans van de Fed is door stimuleringsmaatregelen opgelopen tot $4.500 miljard. Voor de crisis was dat ’slechts’ $800 miljard. In een verklaring liet de Fed weten nog dit jaar te beginnen met het afbouwen hiervan, mits de economie geen onverwachtse tegenslagen te verwerken krijgt.