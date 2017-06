Centrale bank VS schroeft rente verder op

Het rentetarief in de Verenigde Staten stond sinds maart op een bandbreedte van 0,75 tot 1 procent en wordt nu verhoogd naar 1 tot 1,25 procent. De Fed besloot in december voor het eerst in een jaar tijd de rente te verhogen, waarna in maart een nieuwe rentestap volgde.

Fed-voorzitter Janet Yellen komt later met een toelichting op het rentebesluit. De centrale bank hield vast aan zijn voorspelling voor nog één renteverhoging dit jaar. Ook voor 2018 worden nog steeds drie rentestappen voorzien.

Details

De Fed kwam verder met details naar buiten over zijn plannen voor de afbouw van de omvangrijke balans van 4200 miljard dollar die werd opgebouwd door het opkoopbeleid. Daarbij kocht de Fed in de nasleep van de financiële crisis staatsobligaties en hypotheekgerelateerde leningen op om zo de economie te stimuleren.

In eerste instantie wordt maandelijks voor 10 miljard dollar aan bezittingen verkocht en wordt dat geleidelijk over een periode van een jaar opgevoerd tot in totaal 50 miljard dollar per maand. Naar verwachting zal dat programma dit jaar beginnen.

Nieuwe verwachtingen

De bank kwam ook met nieuwe verwachtingen voor de inflatie en economische groei. De Fed rekent nu voor dit jaar een inflatie van gemiddeld 1,6 procent, terwijl in maart nog werd gerekend op 1,9 procent. De Fed heeft een inflatiedoelstelling van circa 2 procent. De groei van de Amerikaanse economie zal dit jaar volgens een nieuwe raming uitkomen op 2,2 procent, van een eerdere voorspelde 2,1 procent.

Overigens was het rentebesluit niet unaniem. Binnen het beleidsbepalende comité van de Fed was er één stem tegen het verhogen van de rente en acht voor. Fed-president Neel Kashkari van Minneapolis wilde de rente ongewijzigd laten.

Overigens is in de markt onzekerheid ontstaan over het tempo van toekomstige rentestappen na tegenvallende cijfers over de Amerikaanse inflatie en winkelverkopen die woensdag naar buiten kwamen. Daardoor kwam de dollar onder druk te staan.