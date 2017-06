Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Grote vermogensbeheerders tegen bedenktijd'

1 uur geleden

LONDEN (AFN) - Tien van 's werelds grootste vermogensbeheerders dringen er bij minister Henk Kamp (Economische Zaken) op aan om af te zien van het idee voor een jaar wettelijke bedenktijd bij overnames. Zij hebben dat in een brief aan de bewindsman laten weten, zo meldde de Britse zakenkrant Financial Times die uit het schrijven citeert.