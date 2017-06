In de eerste presentatie legde Jim Stolze van SingularityU Netherlands het verschil uit tussen lineaire en exponentiële groei. „Exponentiële toename is als een diesel: het duurt even voor het op gang komt, maar dan is het ook niet meer te stoppen.” Hij bedoelde hiermee dat technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en dat een doorbraak binnen een vakgebied direct leidt tot meerdere nieuwe toepassingen.

Oneindige mogelijkheden

Aaike van Vugt van VSParticle gaf dit enigszins vage begrip handen en voeten. Hij presenteerde zijn visie op de toekomst van materialen. Zijn start-up heeft een apparaat ontwikkeld dat in staat is om het ijzer van een theelepel terug te brengen tot de losse atomen. Door de losse ijzeratomen op een andere manier te rangschikken, is het mogelijk om er andere dingen van te maken, zoals een zonnepaneel of een zeer kleine chip.

Spectaculair, maar Van Vugt had nog een boodschap. „We moeten niet meer denken in bestaande materialen en vaste vormen. Met deze technologie zijn de mogelijkheden oneindig.”

Bedrijfsmodel

De andere sprekers spiegelden de zaal voor hoe exponentiële groei invloed zal gaan hebben op onder andere de gezondheidszorg, onze energievoorziening en het doen van betalingen.

In een workshop deed ceo Patrick van der Pijl van Business Models Inc uit de doeken hoe een exponentieel groeiend bedrijf eruitziet. Wie zelf exponentieel wil zijn, zal moeten beginnen met het loslaten van vaste overtuigingen die alleen maar schijnzekerheid bieden. Zoals bijvoorbeeld het schrijven van strategieplannen. ,,Die overleven nooit het eerste klantcontact”, zei Van der Pijl.

Omgaan met onzekerheid, daar draait het om bij innovatieve ondernemingen. ,,Het blijkt dat 54% van de mensen onzekerheid lastig vindt om mee om te gaan”, hield Van der Pijl zijn gehoor voor. ,,Je moet een mindset hebben voor exponentiële groei.”

SingularityU Netherlands organiseerde samen met DFT Get Into The Future.