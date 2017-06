Computerstoring kost BA tientallen miljoenen

Een stroomstoring legde op zaterdag 27 mei het computernetwerk van BA volledig plat. Enkele honderden vluchten moesten worden geannuleerd of liepen zware vertraging op. Vele duizenden passagiers waren daarvan de dupe. Walsh bood hen donderdag zijn verontschuldigingen aan. ,,Ik weet dat het een vreselijke ervaring was voor veel van onze klanten en dat spijt ons echt'', zei hij.

De topman zei dat alles in het werk wordt gesteld om de getroffen passagiers zo snel mogelijk compensatie te bieden. Volgens Europese regelgeving hebben zij recht op een schadevergoeding die kan oplopen tot 600 euro als zij door de storing meer dan drie uur te laat op hun bestemming zijn aangekomen. Voor kortere vluchten gelden lagere bedragen.

726 vluchten

Volgens Walsh zijn in totaal 726 vluchten komen te vervallen. Een onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen wat er precies is misgegaan. BA-topman Alex Cruz zei op de dag zelf al dat de storing was veroorzaakt door een probleem met de elektriciteitsvoorziening in een van de datacentra van de luchtvaartmaatschappij op de Londense thuisbasis Heathrow.

De Britse luchtvaartmaatschappij kreeg donderdag te maken met een nieuwe storing, ditmaal in het bagagesysteem op Heathrow. Duizenden passagiers moesten daardoor zonder koffer op reis. Ook branchegenoten als American Airlines, Virgin Atlantic en Emirates kampten met dat ongemak.