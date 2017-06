Blokker schrapte meer banen dan gemeld

Blokker meldde in 2015 440 banen te hebben geschrapt. In 2016 werd het aantal banen volgens Blokker nog eens met 390 teruggebracht. Uit de jaarstukken van moederbedrijf Blokker Holding zou echter blijken dat het aantal werknemers met in totaal 1657 was teruggeschroefd.

Een woordvoerster van Blokker laat weten dat het verschil wordt verklaard door sluiting van winkels. De eerder gemelde cijfers gingen volgens haar alleen over aanpassing van de winkelbezetting. Het aantal eigen winkels daalde in de periode 2015-2016 van 495 tot 443 winkels. Het verschil was volgens de zegsvrouw minder groot dan door RTL gemeld, omdat cijfers over het aantal medewerkers worden vergeleken met cijfers over het aantal voltijdsbanen (fte's). ,,Het gaat in totaal om ongeveer 500 medewerkers extra door de sluiting van winkels."

Blokker weerspreekt dat de extra ontslagen in stilte zijn doorgevoerd. De ondernemingsraad zou op de hoogte zijn geweest van de juiste aantallen. Blokker Holding meldde deze week dieprode cijfers als gevolg van onder meer reorganisatiekosten en teruglopende omzet. Het moederbedrijf maakte daarvoor al bekend zijn overige winkelketens af te stoten en onrendabele Blokker-zaken te sluiten. Onlangs werd een akkoord bereikt over de verkoop van Leen Bakker. Ook Intertoys, Xenos en Big Bazar staan in de etalage.