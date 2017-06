Wie betaalt de rekening voor het klimaatbeleid?

Terwijl het bedrijfsleven goed is voor 85% van de uitstoot van co2, betaalt die veel lagere tarieven dan de huishoudens die maar goed zijn voor 15%. Volgens het rapport van EY betalen huishoudens zo €2,8 miljard meer dan de maatschappelijke schade die hun energieverbruik oplevert, terwijl het bedrijfsleven €1,8 miljard te weinig zou betalen. Bedrijven profiteren onder andere van het feit dat de tarieven lager worden naarmate het verbruik stijgt.

Die ongelijkheid zal in de toekomst alleen maar toenemen, vreest Essent-ceo Patrick Lammers. Hij voorziet een flinke toename in de heffingen waaruit elektriciteitsinfrastructuur wordt betaald bovenop een stijging van de opslag van duurzame energie. Die neemt tussen nu en 2023 al toe van €20 nu tot €145 per jaar in 2023. „Als je niks verandert, dan krijg je een nog grotere scheefgroei dan er nu al is”, zegt Lammers. „Je krijgt dan dat de kleinste vervuiler het meest betaalt en de grootste vervuiler het minst.”

Volgens het rapport zou het eerlijker zijn de regressieve tariefstructuur om te draaien in een progressief stelsel, waarbij grootverbruikers hogere tarieven zouden betalen. Daardoor zou het bedrijfsleven ook meer reden hebben om energiebesparende innovaties door te voeren en de energietransitie dus versnellen.

De belangenorganisatie voor de energie-intensieve industrie VEMW, is het radicaal oneens met die conclusie. „Energie-intensieve bedrijven hebben soms operationele kosten die voor 30, 40 of 50% uit energiekosten bestaan. Die zijn algenoeg geprikkeld om energiebesparende maatregelen te nemen”, zegt Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW. „Dat zijn ook vaak bedrijven die internationaal concurreren. Als zij evenveel belasting gaan betalen over hun kilowattuur, dan houd je geen energie-intensieve industrie meer over.”

Het belasten van huishoudens is volgens hem veel effectiever. „Die krijgen zo een prikkel om het licht uit te doen als ze een kamer verlaten.”