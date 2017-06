Facebook licht tipje van sluier over anti-terrorisme

Naar aanleiding van recente kritiek geeft het sociale netwerk in een blogpost openheid van zaken over de bestrijding van terrorisme. „Ons standpunt is heel eenvoudig: op Facebook is er geen plek voor terroristen.”

In een toelichting aan De Telegraaf laat Monika Bickert, directeur Global Policy Management van Facebook, weten dat terroristische pagina’s en accounts direct verwijderd worden als ze worden opgemerkt. „In de meeste gevallen slagen we daar al in voordat ze door gebruikers zijn gerapporteerd.”

Algoritmes doen daarvoor het voorwerk, maar deze hebben moeite met het herkennen van context. „Een IS-vlag kan een verheerlijking van terrorisme zijn, maar misschien staat hij wel boven een nieuwsartikel”, aldus Bickert. „In dat laatste geval zullen we de afbeelding natuurlijk niet verwijderen.”

Lees vrijdag in De Telegraaf alles over de strijd van Facebook tegen terrorisme.