Hete zomer KLM door vliegerruzie

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) beraadt zich op juridische stappen nu KLM de roosters eenzijdig heeft gewijzigd, zo blijkt donderdag uit een interne nieuwsbrief van de VNV. Er zijn te weinig vliegers aangenomen in de afgelopen tijd, waardoor er krapte is ontstaan. De piloten moeten verlof inleveren, zodat de operatie kan blijven doorgaan.

„KLM drukt door. Dat vinden we onacceptabel en leidt tot een conflict”, zo stelt voorzitter Arthur van den Hudding van de VNV in de brief. De luchtvaartmaatschappij heeft een drukke zomer voor de boeg, omdat KLM gegroeid is.

Ingewijden bevestigen tegenover De Telegraaf dat KLM te laat is begonnen met de omscholing van piloten. Er moet een doorstroming op gang komen van onderop, maar daarvoor moeten piloten trainingen volgen. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de zomervakantie, als KLM moet pieken.

De VNV roept vliegers terughoudend te zijn om zich extra in te zetten. „Voor het vierde jaar op een rij heeft KLM een crewprobleem gecreëerd. Dit is het probleem van KLM en niet van de vlieger”, aldus Van den Hudding.

„Volgens ons past deze regeling in de cao. Wij zouden juridische stappen betreuren, wij zien deze met vertrouwen tegemoet”, zegt een woordvoerder van KLM donderdagavond. Vorig jaar zomer verbood de rechter acties van het grondpersoneel van KLM in de zomer wegens de vakantiedrukte. Ook stond KLM toen voor de rechter met de piloten inzake een pensioenconflict.