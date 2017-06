Hof weigert bezegelen Fortis-schikking

De Belgische verzekeraar Ageas, de opvolger van Fortis, schikte vorig jaar voor 1,2 miljard euro wegens misleiding van aandeelhouders in aanloop naar het omvallen van het concern in 2008. Die afspraken werden onder meer gemaakt met de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Het hof heeft echter problemen met een onderscheid in de deal tussen beleggers die zich wel bij de belangenclubs hadden aangesloten en gedupeerden die dat niet hadden gedaan. Ook vindt het hof het vreemd dat de claimorganisaties zelf ook een vergoeding zouden krijgen.

Indruk

,,De indruk is gewekt dat het eigen belang van de belangenorganisaties een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de schikkingsovereenkomst'', zo constateerde het hof vrijdag in de tussenuitspraak. Ageas en de claimorganisaties krijgen nu vier maanden de gelegenheid om zich te beraden of zij de schikking willen aanpassen.

VEB-directeur Paul Koster zegt in een reactie dat hij het vervelend vindt dat gedupeerden nu in onzekerheid blijven. ,,De rechter heeft geoordeeld dat het moeizaam bereikte onderhandelingsresultaat de toets toch niet volledig kan doorstaan. Helaas zullen gedupeerde beleggers langer moeten wachten op eventuele compensatie van de schade'', aldus de voorman van de belangenclub. Hij voegt daar meteen ook aan toe dat het heronderhandelen van de deal ,,niet eenvoudig'' zal zijn.