Aankoop Amazon schudt supermarktsector op

De totale supermarktomzet in de VS bedraagt zo’n $800 miljard, maar daarvan komt amper 2% via online aankopen. Slechts 4,5% van de Amerikaanse gezinnen kopen hun boodschappen met enige regelmaat online. Dat is een bescheiden vooruitgang ten opzichte van de 4,2% vier jaar eerder.

Amazon begon steeds meer in te zien dat actie geboden was en opende de afgelopen maanden diverse fysieke winkels. Blijkbaar ging het de vooraanstaande online winkelketen niet snel genoeg, getuige de overname van $13,4 miljard van de in gezonde voeding gespecialiseerde supermarktketen Whole Foods.

Analisten verwachten dat Amazons aankoop zal leiden tot lagere prijzen bij Whole Foods. En dat de gezonde en veelal biologische voeding veel meer online zijn weg naar klanten zal vinden. De verwachte invoering van het populaire loyaliteitsprogramma van Amazon bij de supermarktketen moet daar een bijdrage aan leveren.

Hoewel onder meer Wal-Mart de laatste tijd ook al behoorlijke slagen op het internet heeft gemaakt, menen analisten dat supermarkten in het algemeen hier veel meer in moeten investeren.

De vraag is overigens of Amazon er in zal slagen Whole Foods voor $42 per aandeel over te nemen. De koers van de overnameprooi steeg vrijdag tot boven $43 en analisten vinden $45 een betere afspiegeling van de waarde van het bedrijf.