Curatoren Imtech slepen KPMG voor rechter

Dat staat in het zesde faillissementsverslag over Imtech dat de curatoren maandag hebben gepubliceerd. Het kort geding tegen KPMG dient woensdagochtend voor de rechtbank van Amsterdam.

Naast de relevante controledossiers willen de curatoren een ongecensureerd boetebesluit hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die legde KPMG vorig jaar een stevige boete op wegens tekortkomingen in de controle van bedrijven. Over welke ondernemingen dat gaat, is onduidelijk omdat de namen in het boetebesluit met zwart onleesbaar zijn gemaakt. De curatoren zijn er evenwel zeker van dat Imtech erbij zit.