Snap in zee met Time Warner

Als onderdeel van de overeenkomst zullen filmstudio Warner Bros, betaalzender HBO en televisiedivisie Turner, die onderdeel zijn van Time Warner, adverteren via Snapchat, om daarmee vooral bij jongeren onder de aandacht te komen. Financiële details over de deal werden niet gemeld, maar volgens ingewijden gaat het om een bedrag van 100 miljoen dollar.

Time Warner verwacht voor het einde van het jaar drie shows per dag in de lucht te hebben. Momenteel laat Snapchat één show per dag zien. Deze duurt tussen de drie en vijf minuten. Eerder werkte Snap al met mediabedrijven als ESPN, NBC, BBC en Discovery Networks.