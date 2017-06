Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Yves Saint Laurent mikt op verdubbeling omzet

33 min geleden

PARIJS (AFN) - Het Franse luxemerk Yves Saint Laurent (YSL) wil binnen drie jaar zijn huidige omzet verdubbelen. Het concern dat in handen is van multinational van luxemerken Kering is onder meer van plan jaarlijks twintig nieuwe winkels te openen, om aan de eigen doelstelling te voldoen.