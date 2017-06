Activistische aandeelhouder bij Hudson's Bay

Het gaat om de Amerikaanse investeerder Land & Buildings Investment Management die 4,3 procent van de aandelen Hudson's Bay zou bezitten. In een brief aan het winkelbedrijf stelde de aandeelhouder dat de focus meer moet worden gelegd op het te gelde maken van de vastgoedportefeuille in plaats van moeite doen bij onsuccesvolle fusies. Zo is Hudson's Bay onder meer eigenaar van het bekende warenhuis Saks Fifth Avenue in New York dat liefst 3,8 miljard dollar waard zou zijn.

Ook zou het management van het winkelbedrijf volgens Land & Buildings moeten kijken naar een transactie om Hudson's Bay van de beurs te halen. Hudson's Bay liet weten de voorstellen te bestuderen en te zijner tijd met een reactie te komen.

In Nederland is Hudson's Bay bezig de komende tijd warenhuizen te openen. De retailer betrekt daarbij in de meeste gevallen huurpanden die leeg zijn komen te staan door het faillissement van winkelbedrijf V&D.

Op de beurs in Toronto vielen de berichten rond Hudson's Bay in goede aarde. Het aandeel sprong maandag 15 procent omhoog, de sterkste koerswinst sinds februari 2015. Sinds begin dit jaar was het aandeel Hudson's Bay met een derde gedaald.