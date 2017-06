Fraudeaanklacht tegen Barclays en ex-topman

Varley en zijn medebestuurders Roger Jenkins, Tom Kalaris en Richard Boath moeten op 3 juli voor de rechter verschijnen. Zij worden verdacht van malversaties rond een financieringsdeal die de bank in 2008 sloot met een groep investeerders in het Midden-Oosten, met name het Qatarese staatsinvesteringsfonds.

Door aan te kloppen bij de Arabieren wist Barclays, dat door de kredietcrisis bijna door zijn kapitaalreserves heen was, te voorkomen dat het een beroep moest doen op staatssteun. Maar de manier waarop de miljardendeal tot stand kwam, riep achteraf veel vragen op bij toezichthouders.