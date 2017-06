premium

Topman Uber zwicht voor druk aandeelhouders

40 min geleden

NEW YORK (AFN) - Topman Travis Kalanick is opgestapt als hoogste baas bij Uber, het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app. Dat heeft de onderneming woensdag bevestigd. Volgens The New York Times was zijn positie onhoudbaar geworden omdat grote aandeelhouders het niet meer in hem zagen zitten.