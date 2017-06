Groen licht Chinese aandelen in MSCI

MSCI hield de afgelopen jaren de toetreding van aandelen op de beurzen van Sjanghai en Shenzhen tegen vanwege de risico’s voor beleggers, maar heeft nu het licht op groen gezet voor 222 grote Chinese A-aandelen.

Volgens de Financial Times volgt een geschatte $1,5 biljoen aan beheerd vermogen de MSCI Emerging Markets index.

Er zitten al wel Chinese bedrijven in MSCI-indices. Dat zijn aandelen genoteerd aan de beurs van Hong Kong of in het buitenland. Zo koos de online-winkelgigant Alibaba voor een notering in New York.