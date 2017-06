Boeing wist tot nu toe circa voor circa 48 miljard dollar aan bestellingen binnen te hengelen. Voor dat bedrag zullen de Amerikanen circa 350 vliegtuigen leveren. De teller bij Airbus stokte na na ruim twee dagen op 229 vliegtuigen, goed voor een bedrag van circa 24 miljard dollar.

Boeing 737 MAX 10 Foto: REUTERS

De Boeing 737 MAX 10 toont zich vooral een geduchte concurrent voor de gewilde Airbus A321neo. Boeing sleepte voor het toestel al 256 bestellingen binnen. Dat is inclusief de overzetting van bestaande orders. De 737 MAX 10 is het eerste nieuwe model van Boeing sinds de lancering van de nieuwe 777-serie in 2013.

Airbus A321neo Foto: AFP

Beide vliegtuigmakers zullen overigens de komende dagen nog veel meer orders ondertekenen. Veel van de overeenkomsten betreffen wel voorlopige koopcontracten.

Evengoed wordt qua orders het totaalbedrag van 50 miljard dollar, dat vorig jaar bij de luchtvaartshow in het Britse Farnborough aan bestellingen werd gedaan, ruimschoots overtroffen. De show van 2016 was qua bestellingen de minste sinds 2010.