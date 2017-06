OESO: nadruk landbouw moet minder op prijs

Volgens de organisatie van rijke industrielanden steken investeringen in algemene landbouwdiensten als innovatie, kennis, informatiesystemen, infrastructuur en voedselveiligheid schril af tegen het geld dat door landen wordt uitgegeven om de prijzen op de binnenlandse markten te ondersteunen.

In het rapport worden de uitgaven van de landen die zijn aangesloten bij de OESO of de Europese Unie, plus de elf belangrijkste opkomende economieën langs de meetlat gelegd. In de periode 2014-2016 waren zij goed voor jaarlijks 422 miljard euro steun.

Circa 60 procent van dat geld werd gebruikt voor het op niveau houden van prijzen op binnenlandse markten ten opzichte van de internationale markt. Voor algemene landbouwdiensten werd 77 miljard euro uitgetrokken. Volgens de OESO zorgen juist deze diensten nodig voor een meer milieuvriendelijke en duurzame omgeving.