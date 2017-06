Belastingdienst pakt horizontaal toezicht aan

Hij ontkende dat de extra aandacht voor het systeem van horizontaal toezicht, waarbij bedrijven die goed meewerken met de fiscus op basis van vertrouwen worden gevrijwaard van controles, ook betekent dat de fiscus strenger gaat controleren.

De laatste tijd is er veel kritiek op het systeem van horizontaal toezicht. Onduidelijk is welke bedrijven in aanmerking komen voor de bijzondere behandeling en of door het uitblijven van controles de Belastingdienst niet veel geld misloopt.

Volgens Uijlenbroek is het vooral noodzakelijk dat er een betere balans komt tussen bedrijven die wel en niet gecontroleerd worden. “Het is niet of het één óf het ander, maar een glijdende schaal van controle en vertrouwen.” aldus de directeur-generaal. Hoe het nieuwe systeem er precies uit gaat zien, blijft gissen. Uijlenbroek hield zijn gehoor voor dat hij nog voor het zomerreces de Kamer informeert over zijn plannen.

Uijlenbroek volgde begin dit jaar Hans Leijtens op nadat het functioneren van de Belastingdienst veelvuldig onder vuur was komen te liggen door een uit de hand gelopen reorganisatie.