Oracle blijft profiteren van clouddiensten

De totale omzet van Oracle steeg in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar met 3 procent tot 10,9 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. De inkomsten uit software en platforms die via de cloud worden geleverd sprongen met 58 procent omhoog. De nettowinst ging met 15 procent omhoog tot 3,2 miljard dollar.

Bestuursvoorzitter Safra Catz van Oracle stelde dat de resultaten over het afgelopen kwartaal aanzienlijk beter waren dan het bedrijf zelf had verwacht. Volgens haar wordt voor dit jaar op verdere winstgroei gerekend. In de handel nabeurs in New York ging het aandeel Oracle flink omhoog.