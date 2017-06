Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Buffett schiet Canadees bedrijf te hulp

49 min geleden

Miljardair en investeerder Warren Buffett is de in zwaar weer geraakte Canadese hypotheekverstrekker Home Capital Group te hulp geschoten, met 2 miljard Canadese dollar (1,4 miljard euro) aan nieuwe financiering. Zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway heeft tegelijk ook voor zo'n 400 miljoen dollar een belang van 38 procent genomen in de onderneming.