Private equity vaak één pot nat

Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit in samenwerking met fusie- en overname advieskantoor Vondel Finance. Daarbij werden 101 buy outs van bedrijven door private equity in de Benelux onderzocht, uit de periode 2003 - 2011.

Toenemende concurrentie tussen private equityfondsen onderling begin deze eeuw zorgde ervoor dat veel fondsen zich zijn gaan specialiseren. Een bekend voorbeeld is Lion Capital, de eigenaar van Hema, dat zich specialiseerde in retail. Een ander voorbeeld is het Duitse Rocket Internet, dat zich specialiseert in startups in de techsector. Een slepende discussie sindsdien is of dat speciliseren nu ook extra rendement oplevert. Volgens Vondel en de Erasmus Universiteit dus niet.

