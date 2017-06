Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Harley-Davidson aast op Italiaans Ducati'

53 min geleden

BERLIJN (AFN) - De Amerikaanse motorenfabrikant Harley-Davidson wil zijn Italiaanse concurrent Ducati kopen. Het bedrijf is daarover in gesprek met de huidige eigenaar, het Duitse autoconcern Volkswagen. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal vrijdag op gezag van bronnen rond de onderhandelingen.