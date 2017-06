Een tweedehands privéjet kost tegenwoordig nog ’slechts’ $8,9 miljoen (€8 miljoen), tegen $13,7 miljoen (€12,2 miljoen) in 2014, meldt de Financial Times op gezag van vliegtuighandelaar Colibri Aircraft. Dat is een prijsdaling van maar liefst 35%.

In de hoogtijdagen voor het begin van de crisis hebben bedrijven en miljardairs veel te veel privévliegtuigen aangeschaft, en nu ze die willen vervangen door nieuwere modellen is er door de crisis niemand meer die de ’oudjes’ kopen wil.