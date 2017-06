Duitse banken rekenen op veel 'brexit' banen

De Duitse vereniging van buitenlandse banken voorziet dat er in Frankfurt 3000 tot 5000 nieuwe banen komen dankzij de brexit. Het vertrek van de Britten uit de Europese Unie zal ertoe leiden dat ergens rond de twaalf tot veertien grote banken in Frankfurt hun vestigingen sterk uitbreiden of er nieuwe opzetten. Dit zei de voorzitter van de vereniging, Stefan Winter, in de krant Die Welt am Sonntag.

Winter verwacht niet dat deze groei van het aantal banen in de financiële sector in Frankfurt opeens heel sterk wordt na de brexit. Hij denkt dat het heel geleidelijk zal gaan. Mogelijk zal op den duur, vijf jaar na de brexit, elke grote bank of financiële instelling die internationaal actief is als gevolg van de brexit het personeelsbestand met drie tot vierhonderd personen hebben uitgebreid.

De leden van Winters vereniging van 'Auslandsbanken' zijn banken of financiële instellingen die uit het buitenland komen of die een meerderheid van eigenaars of aandeelhouders hebben met hun hoofdkwartier buiten Duitsland.