HEMA profiteert van verkoop nieuwe producten

HEMA behaalde in de eerste drie maanden van het jaar een omzet van 283,4 miljoen euro, een kleine 5 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten dikte met ruim 11 procent aan tot 17,6 miljoen euro.

Onder de streep kwam HEMA 12,4 miljoen euro tekort. Een jaar eerder bedroeg het nettoverlies nog 14,7 miljoen euro. Het eerste kwartaal is doorgaans niet de periode van het jaar waar de detailhandel het van moet hebben.

Goed begonnen

Ondanks het aanhoudende verlies vindt topman Tjeerd Jegen dat HEMA 2017 goed is begonnen. Het bedrijf verkocht 2,7 procent meer in winkels die al langer dan een jaar open zijn. Verder was de groei te danken aan nieuwe vestigingen, maar ook aan veel sterkere onlineverkopen. Die namen in het eerste kwartaal met 44 procent toe.

Ook in het buitenland boerde HEMA beter dan in de eerste drie maanden van 2016. Ten opzichte van die periode nam de omzet in Duitsland met bijna 30 procent toe en in Frankrijk met ruim 16 procent. In België en Luxemburg stegen de verkopen met 5,5 procent, in eigen land met 3,8 procent.

HEMA stak de afgelopen jaren veel tijd, geld en energie in verbetering van zijn assortiment en de beschikbaarheid van producten. Daarnaast werden oude voorraden afgebouwd. Aan dat laatste programma is in het eerste kwartaal een einde gekomen.