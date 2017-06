„Ik heb een claim van €1,2 miljoen neergelegd middels een dagvaarding. Ik wil niet meer verder met Schiphol. Zij komen hun afspraken niet na”, zegt de directeur van Buba, een onderneming in entertainment.

Torentje van Rutte

De ondernemer uit Lelystad wist door te dringen tot het Torentje van premier Mark Rutte. Hij kreeg na een gesprek met Rutte eind 2013 een schikking van Schiphol aangeboden. De aanleiding was het faillissement van het luchtvaartpark Aviodrome in Lelystad. Bakker investeerde in 2010 onder andere vier ton in een theater van het luchtvaartmuseum in Lelystad en 2 ton in een attractie, vlak voor dat het Aviodrome ineens failliet ging.

Bakker stelde eind 2011 de directie en raad van commissarissen van Schiphol aansprakelijk voor zijn schade. Met Schiphol-baas Jos Nijhuis werd vervolgens na een mediationtraject onder strikte geheimhouding eind 2013 overeengekomen dat Bakker op Schiphol een nieuwe zaak met spelautomaten en simulators kon starten, als onderdeel van de compensatie.

„Ik ben sindsdien al tientallen keren langs geweest bij de vastgoeddivisie van Schiphol. Elke keer is er geen ruimte voor mij. En als er ruimte komt, gaan die meters niet naar mij, aldus de luchthaven. Het duurt nu al drie jaar. Het is om moedeloos van te worden, daarom wil ik er vanaf”, zegt Bakker. De €1,2 miljoen die de ondernemer claimt, is grotendeels gestoeld op een eerdere schadeberekening die de accountant van Schiphol al eerder maakte voor de schikking.

Reactie Schiphol

„Het betreft hier een verschil van inzicht tussen Schiphol en de heer Bakker. Schiphol is van mening wel degelijk uitvoering te hebben gegeven aan de gemaakte afspraken. Het is nu aan de rechter om hier een oordeel over te geven”, aldus een woordvoerder van de luchthaven tegenover De Telegraaf. Schiphol wil verder niet inhoudelijk op het dispuut ingaan.

Onlangs zou de zaak voor de rechter komen, maar deze ging mee in nog een keer uitstel van de behandeling van de zaak op verzoek van Schiphol. De zaak staat nu voor inhoudelijke behandeling in juli op de rol. Uiterlijk woensdag moet de luchthaven antwoorden verstrekken aan de rechter.

Familie Poot

„Ik snap niet dat de rechtbank daarin mee gaat”, zegt Bakker. „Het is een simpele casus. Ik ben maar een kleine ondernemer en heb niet de middelen zoals de familie Poot, die jarenlang kon procederen tegen de luchthaven.” De familie Poot wilde vastgoed ontwikkelen rond Schiphol, maar gaf dat na een strijd van bijna 30 jaar op.

„Eigenlijk word ik als ondernemer tegengewerkt door de Staat der Nederlanden. Al met al gaat het om een periode van zes jaar. Dat is een trieste zaak. Het begint erop te lijken dat ze mij willen uitroken.”, zegt Bakker.