Het is de agressie waarmee PPG zijn overnamepoging aanpakte, die AkzoNobel-topman Ton Büchner het meest heeft verbaasd. „Het begon al met die brief waarin stond: ’Het bedrijf dat jij representeert wil ik graag overnemen, bij voorkeur vriendelijk.’ En zo ging het de hele tijd door.”

Aan zijn president-commissaris Antony Burgmans en hemzelf heeft het niet gelegen, meent Büchner. „Wij hebben inderdaad drie keer nee gezegd en daar kun je boos over worden, maar de keuze voor de toon die werd aangeslagen, lag niet bij ons.”

De suggestie die tijdens de zitting in de Ondernemingskamer door PPG werd geuit dat het Akzo-kamp de toenadering aan de pers heeft gelekt, verwerpt hij. „Dat is helemaal niet logisch. Wij zijn gebeld door persbureau Bloomberg dat liet weten dat het uit twee onafhankelijke bronnen buiten ons van de belangstelling van PPG had gehoord. Daar is het begonnen. Wij zijn het niet geweest”, zegt hij.

„Wij hebben in de ontmoeting die Burgmans en ik (op 6 mei bij vliegveld Zestienhoven-red.) met de top van PPG hadden, persoonlijk en face to face gezegd: ’Luister jongens, we hebben het over twee bedrijven van 15 miljard die elkaar op de markt heel veel tegenkomen. Kunnen we het eens zijn dat dit een complexe situatie is? Er is wel een basis van vertrouwen nodig om voor elkaar te krijgen wat jullie willen. Daarvoor is het nodig dat die agressie en die vijandigheid naar beneden wordt gehaald en dat is natuurlijk aan jullie om dat te doen.’ Het antwoord heb je gezien.”

