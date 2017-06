Japanse bank Nomura kiest voor Frankfurt

De investeringsbank heeft in Duitsland een aanvraag voor een bankvergunning ingediend, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Nomura meldt dat het vanuit Frankfurt met een nieuwe entiteit met een licentie voor de Europese Unie wil opereren.

Het hoofkantoor voor de activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) blijft in Londen. Alleen het personeel dat de klanten van Nomura in de EU bedient verhuist naar Frankfurt. Dit zou slechts een klein percentage van de ongeveer 3000 in Londen werkzame bankiers betreffen.

Brexit

Nomura zegt al voor het Britse referendum van vorig jaar over een vertrek uit de EU ‘actief’ aan verhuisplannen te zijn gaan werken: „Om er zeker van te zijn dat het bedrijf aan de behoeftes van de mondiale en regionale klanten kan voorzien, wat de uiteindelijk uitkomst van het vertrek van de Britten uit de EU ook zullen zijn.”