Google overweegt beroep tegen recordboete EU

Wie de zoekmachine van Google gebruikt om producten te zoeken in webwinkels, krijgt als eerste de resultaten gepresenteerd van de eigen prijsvergelijker Google Shopping. Daarmee misbruikt het bedrijf volgens Brussel zijn sterke marktpositie om concurrerende diensten te benadelen.

Zelf ziet Google dat heel anders. Consumenten die een zoekmachine gebruiken om een product te zoeken, zitten niet te wachten op een lijstje met vergelijkingssites waar zij hun vraag nog eens kunnen herhalen. Veel liever krijgen zij directe links naar webshops die het gezochte artikel aanbieden, aldus het bedrijf.

Google wijst er verder op dat de advertenties die Google Shopping toont, afkomstig zijn van vele duizenden onlineverkopers. Zij kunnen op die manier beter concurreren met grote partijen als Amazon en eBay, die zelf ook de mogelijkheid bieden om producten op te zoeken en met elkaar te vergelijken.

,,Als je Google gebruikt om producten te zoeken, proberen wij je te geven wat je zoekt'', aldus Walker. ,,Dat wij daar goed in zijn betekent niet dat we onszelf bevoordelen, of een bepaalde website of verkoper. Het is het resultaat van hard werken en constante innovatie, gebaseerd op de feedback van onze gebruikers.''