Bonden verdeeld over strenge bonusregeling

Dat blijkt uit een rondgang langs de werknemersorganisaties. Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over een voorstel van de PvdA om vast te houden aan de maximale bonus van 20% van het jaarsalaris. Volgens voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW vernietigen de sociaal-democraten met dit voorstel 17.000 directe en indirecte banen en een miljard euro aan belastinginkomsten. Veel buitenlandse banken, waaronder JP Morgan, UBS en RBS, zouden vanwege de Brexit overwegen een vestiging in Nederland te openen. De strenge Nederlandse bonuswetgeving zou hen echter tegenhouden.

Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, is het helemaal eens met de werkgeversvoorman. ,,Ik vind dat Nederland in de pas moet lopen met de rest van Europa. Een verbod op hoge bonussen is prima als dat ook geldt in de rest van Europa. Het is natuurlijk van de gekke dat je hier in Nederland maar 20% bonus van je maximale brutosalaris mag krijgen, terwijl je iets verderop in België een bonus van 100% mag ontvangen.”

’Bonusjagers’

De Unie, een vakbond voor middelbaar en hoger personeel, vindt CNV en FNV lijnrecht tegenover zich. ,,Ik ben echt verbaasd dat mensen schijnbaar nu al vergeten waarom die 20%-regeling is ingesteld”, zegt CNV-bestuurder Sandra Hendriks. ,,Dat is ingesteld omdat bankiers gedreven door de bonussen veel te veel risico’s namen, waardoor de crisis werd veroorzaakt, er velen ontslagen vielen en er miljarden aan belastinggeld naar de banken gingen.”

Zakaria Bounfangacha, FNV-bestuurslid en coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid, vindt de 17.000 extra banen die VNO-NCW voorspiegelt, geen reden om de strenge wetgeving in Nederland los te laten. ,,Als alleen het bonusplafond werkgevers tegenhoudt om zich hier te vestigen, dan is dat maar zo. Met zulke bonusjagers schep je geen duurzame werkgelegenheid. Als de bonus elders hoger is, zijn ze weer weg en ben je de werkgelegenheid kwijt. Wij hebben als beleid dat de top maximaal twintig keer zoveel mag verdienen en hebben geen enkele reden daarvan af te wijken. En het is onzin dat je door het bonusplafond niet kan functioneren. ING is een van de best presterende banken.”

Gelegenheidsargument

Ook Unie-voorzitter Castelein veegt net als FNV de vloer aan met de werkgelegenheidsvoorspelling. ,,Die 17.000 banen is een gelegenheidsargument, echt een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn sinds de crisis meer dan 100.000 directe banen verdwenen in de financiële sector. Daar hoef je het niet voor te doen.”

Toch vindt De Unie dat de politiek alles op alles moet zetten om buitenlandse banken naar Nederland te halen en niet langer het hek op slot te houden met een bonusplafond. ,,We halen met die grote internationale banken zoveel kennis binnen en we zitten heel dicht op het vuur. Als een land zulke grote spelers binnenhaalt, sta je vooraan in de rij als het gaat om besluitvorming. Dat is erg belangrijk.”

Het ziet er niet naar uit dat het voorstel van de PvdA een meerderheid haalt in de Kamer. VVD, D66 en CDA zijn voor een soepeler bonusregeling, maar ook de Christenunie zal er niet mee instemmen. Dat zou extra druk op de coalitieonderhandelingen leggen.