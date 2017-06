Cyberaanval op Oekraïense infrastructuur

,,Door deze cyberaanval hebben banken moeite met de dienstverlening aan klanten en met het uitvoeren van sommige bankdiensten'', meldde de centrale bank in een verklaring. Netbeheerder Oekrenergo meldt te zijn getroffen door een cyberaanval, maar dat de stroomvoorziening niet in gevaar is.

Eind vorig jaar waren Oekraïense overheidswebsites getroffen door pogingen van hackers om binnen te dringen. Het elektriciteitsnet was in 2015 al eens doelwit van een cyberaanval. Een deel van het westen van Oekraïne kwam toen zonder stroom te zitten.