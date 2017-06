Extra Brexitbuffer voor Britse banken

Dat heeft de Bank of England dinsdag bekendgemaakt in een nieuw rapport over de financiële stabiliteit van de financiële sector.

In dit ‘Financial Stability Report’ schrijft de toezichthouder dat de grote banken in het land een aparte countercyclical capital buffer (CCyB) moeten verhogen, van 0% naar 0,5%. Deze speciale buffer is bedoeld voor speciale macro-economische crisisomstandigheden.

Sowieso moet deze aparte pot eind juni 2018 gevuld zijn met £5,7 miljard (€6,45 miljard). De Bank of Engeland verwacht dat dit bedrag een halfjaar later moet zijn verdubbeld, naar £11,4 miljard (€12,9 miljard).