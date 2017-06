premium

Huizenprijzen in VS verder in de lift

25 min geleden

NEW YORK (AFN) - De gemiddelde prijs van een koopwoning in twintig grote steden in de Verenigde Staten is in april met 0,3 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde S&P CoreLogicCase Shiller-index, die de prijsontwikkeling weergeeft.