Volgens Fitch is er inmiddels meer duidelijkheid over de gevolgen van het dieselschandaal. Het risico van verdere juridische stappen tegen Volkswagen is weliswaar nog niet verdwenen, maar de risico's zouden beheersbaar zijn. Zelfs als er nog enkele miljarden euro's schade extra zouden ontstaan dan zou dat niet direct tot financiële problemen leiden.

Fitch verhoogde zijn verwachtingen voor de Duitse autogigant om die reden van negatief naar stabiel. Het kredietoordeel bleef ongewijzigd op BBB+.