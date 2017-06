Ondernemers krijgen eigen 'DigiD'

Het systeem, genaamd eHerkenning, bestaat al, maar wordt nu nog niet op grote schaal door ondernemers gebruikt. Het uitbreiden van het systeem is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. Onder meer de Belastingdienst, het UWV, de RDW en de KvK zijn erbij betrokken. De deelnemende partijen zetten woensdag om 14.00 uur hun handtekening onder de nieuwe afspraken.

Momenteel hebben ondernemers nog verschillende soorten inloggegevens om bijvoorbeeld hun omzetbelasting aan te geven, of voor het doorgeven van wijzigingen bij de Kamer van Koophandel (KvK) of de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). ,,eHerkenning maakt het ondernemers makkelijker en bespaart hen in de toekomst veel geld", zegt minister Henk Kamp.

Ondernemers zullen voor het systeem op jaarbasis enkele tientallen euro's kwijt zijn.