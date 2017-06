’Situatie Schiphol van de zomer beheersbaar’

„Ook dan zullen er nog rijen zijn, maar we denken wel dat de situatie beheersbaar is”, zegt hij woensdag in een interview in het AD.

Nijhuis kreeg fikse kritiek te verduren na afgelopen meivakantie. Lange wachttijden voor passagiers zouden KLM „ettelijke miljoenen” hebben gekost. De vliegmaatschappij was ook een van de criticasters. Volgens Nijhuis was dat „niet leuk. Maar ik begrijp het wel.”

Hij steekt de hand in eigen boezem. „Als een passagier een uur in de rij staat, dan komt dat door Schiphol. Daar baalde ik natuurlijk ontzettend van”, zegt Nijhuis die laat weten dat het niet in de koude kleren is gaan zitten.

„We wisten dat er meer reizigers zouden komen, maar de piek hebben we verkeerd ingeschat.” Schiphol heeft ervan geleerd, stelt Nijhuis. „We hebben in overleg besloten dat de prioriteit nu ligt bij passagiers die vertrekken of een transfer moeten doen, je wilt niet dat mensen hun vlucht missen vanwege paspoortcontrole.”

Maar dat gaat volgens Nijhuis ten koste van het aankomstproces van passagiers. „Daar schaam ik me af en toe dood voor. Als je tien tot twaalf uur gevlogen hebt, wil je niet nog een uur in de rij staan. En dat is nu geen uitzondering.”

Hij doet daarom een oproep aan de politiek om meer marechaussees te sturen, naast de tweehonderd extra mensen die al zijn toegezegd.