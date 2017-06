AFM geeft accountants dikke onvoldoende

Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek naar de kwaliteit van de grote accountantskantoren door financieel toezichthouder AFM.

"Van sommige kantoren in de achterhoede kun je je afvragen of het wel terecht is dat zij een vergunning hebben zoals zij nu functioneren", reageert AFM-bestuurder Gerben Everts.

Grant Thornton

Geen van de onderzochte accountantsorganisaties voldoet aan de verwachtingen om de kwaliteit te verbeteren. De AFM heeft Grant Thornton zelfs buiten dit onderzoek gehouden, omdat het kantoor zo weinig voortgang heeft geboekt met de verbetermaatregelen dat onderzoek überhaupt onmogelijk was.

Ook de overige accountantsorganisaties hebben te weinig resultaten geboekt die de kwaliteit van de externe controle moeten verbeteren. Zo wordt er door de besturen van de verschillende kantoren nog steeds te weinig gestuurd op kwaliteit. Er wordt binnen de organisaties nauwelijks toezicht gehouden op de verbeteracties die zijn doorgevoerd. Er wordt te weinig gewerkt aan kwaliteitsgerichte culturen binnen de organisaties. Daarnaast lopen de kantoren ver achter bij de onderbouwing van het beloningsbeleid.

Verschillen

De AFM ziet wel duidelijke verschillen tussen de kantoren. Zo hebben Deloitte, PwC en KPMG duidelijk meer vooruitgang geboekt op het gebied van verbetering van gedrag, cultuur en bestuur dan Mazars, BDO, EY, Accon en Baker Tilly Baker. Desalniettemin laten ook zij grote tekortkomingen zien.

Zo heeft de AFM 32 jaarrekeningen onderzocht die door de grote vier kantoren, PwC, Deloitte, KPMG en EY, zijn gecontroleerd. Bij negentien daarvan bleek de controle volgens de financiële waakhond ronduit onvoldoende. Daarmee scoort de ‘Big Four’ beduidend slechter dan bij de steekproef van 2015, waar 18 van de veertig gecontroleerde jaarrekeningen een onvoldoende scoorden.

Veelal heeft de externe accountant te weinig werk verricht om een jaarrekening goed te keuren. Jaarrekeningen krijgen een goedkeuringsstempel, terwijl de accountant op basis van de hem beschikbare informatie op dat moment nooit zijn fiat had mogen geven.

Ontevreden

AFM-bestuurder Gerben Everts is ronduit ontevreden over de voortgang die accountants hebben geboekt. ,,Hoewel er stappen zijn gezet, blijft de kwaliteitsbewaking binnen accountantsorganisaties zorgelijk en het doorvoeren van de veranderagenda taai. Het is nu van groot belang dat de leiding van accountantsorganisaties doorzettingsvermogen toont, laat zien dat serieuze verbetering van kwaliteit daadwerkelijk mogelijk is binnen het bestaande businessmodel en de capaciteit hiervoor nu echt echt wordt vrijgemaakt. We zien ook goede controles, wat bewijst dat accountants kwaliteit kunnen leveren.”