Voorlopige woningverkopen in VS lopen terug

51 min geleden

WASHINGTON (AFN) - Het aantal voorlopige woningverkopen in de Verenigde Staten is in mei met 0,8 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers die de nationale makelaarsvereniging woensdag heeft gepubliceerd.