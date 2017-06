Britse super Tesco schrapt 1200 banen

Afgelopen jaren zijn er al tienduizenden banen bij Tesco verdwenen. De arbeidsplaatsen die nu komen te vervallen, bevinden zich op het Britse hoofdkantoor en op kantoren in India. Daar verliest nu ongeveer een kwart van de medewerkers zijn baan.

Tesco heeft er onder meer last van dat het Britse pond sinds het brexitreferendum van vorig jaar flink in waarde is gedaald. Dat maakte bepaalde inkoop duurder. Daarbij heeft Tesco te maken met concurrentie van budgetketens als Aldi en Lidl en de opkomst van online shoppen. Enkele jaren geleden kampte het bedrijf verder nog met een groot boekhoudschandaal, waardoor eveneens extra moest worden bezuinigd.