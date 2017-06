premium

Rijk krijgt steeds minder dividend

34 min geleden

DEN HAAG - De dividendopbrengsten voor het Rijk zijn de afgelopen jaren gestaag afgenomen. In 2016 ontving de schatkist 2,4 miljard euro aan dividend, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is iets minder dan in 2015 en ruim de helft minder dan in 2013.