Dienstenhandel met buitenland stabiliseert

De totale waarde van de Nederlandse dienstenexport naar het buitenland bedroeg 160 miljard euro, tegenover een import van 150 miljard euro. In 2015, toen de dienstenhandel nog flink aantrok, was aan het einde van het jaar sprake van een fractie hogere cijfers.

Royalty's

Nederland is op dit vlak het meest gespecialiseerd in de export van binnenvaartdiensten, zoals het vervoer van vracht over de internationale binnenwateren door Nederlandse schippers in opdracht van bijvoorbeeld een Duits bedrijf. Ook exporteert Nederland veel royalty's in vergelijking met de andere EU-landen. Het gaat dan om wat buitenlandse ondernemingen betalen om gebruik te mogen maken van de naam of formule van een Nederlands bedrijf.

Het CBS heeft ook uitgezocht wat een en ander precies oplevert. De meest recente gegevens komen dan echter uit 2015. Van de dienstenexport hield de Nederlandse economie toen 76 miljard euro over. Daarmee was in dat jaar ruim 11 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) te danken aan de export van diensten.