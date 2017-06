Bonden: blijf van arbeidsrecht af

Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen zal een aanpassing van de arbeidsovereenkomst nooit alle weerstanden tegen de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kunnen wegnemen. ,,Sommigen zouden graag voor een bepaalde contractvorm willen kiezen, maar dit botst echter met de noodzakelijke bescherming van het arbeidsrecht.’’

Uitspraken

Limmen reageert onder meer op uitspraken van voorzitter Jurriën Koops van uitzendkoepel ABU die stelt dat werkenden een eigen keuze moeten maken: of je werkt als werknemer of je werkt als ondernemer. De gevolgen van die keuze moeten worden vastgelegd in een arbeids- of ondernemersovereenkomst.

Ook de FNV vindt dat de huidige arbeidswetgeving genoeg ruimte biedt voor zelfstandige arbeid. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet DBA. De politiek kan daarbij kiezen uit tien beleidsvarianten voor de wet, of een combinatie ervan.

Grote gevolgen

Vicevoorzitter Mariëtte Patijn zegt dat aanpassing van het arbeidsrecht grote gevolgen heeft voor alle werkenden. ,,Dat vinden wij dus een onbegaanbare weg. In sectoren waar wij problemen tegenkomen werken we mee aan maatwerk in de vorm van de modelovereenkomst. Daarmee zijn misstanden aangepakt. De uiteindelijke oplossing voor de verdeling van vaste, flexibele en zelfstandige arbeid is dat collega’s samen optrekken en dat zij niet langer concurrenten zijn door grote verschillen in kosten voor werk- en opdrachtgevers.”

De Wet DBA, die sinds 1 mei vorig jaar van kracht is, moet er via model- en maatwerkovereenkomsten voor zorgen dat de fiscus de onderlinge arbeidsrelatie beter kan controleren. Op die manier moet schijnzelfstandigheid bestreden worden.

Averechts

De wet heeft echter een averechtse uitwerking. Opdrachtgevers nemen massaal afscheid van zzp'ers omdat zij geen risico's willen lopen. Zelfstandigen klagen steen en been dat zij geen opdrachten meer krijgen.

Uiteindelijk heeft demissionair staatssecretaris Wiebes (Financiën) besloten om de handhaving tot ten minste juli 2018 uit te stellen. In de tussentijd rekent de fiscus zzp'ers en hun opdrachtgevers dus niet af op hun onderlinge verhouding. 'Kwaadwillenden' worden echter niet ontzien.

Limmen is teleurgesteld dat de handhaving opnieuw is opgeschort. ,,En dat terwijl de maatschappelijke urgentie groot is. De wet DBA is niet het probleem maar het gebrek aan handhaving veroorzaakt onduidelijkheid. De werkgevers hoeven bij schijnzelfstandigheid geen premies af te dragen. Het halfslachtig handhaven van de wet DBA leidt in ieder geval niet tot bescherming van schijnzelfstandigen en rust op de arbeidsmarkt.”