Containerterminals APM blijven gesloten

Behalve de vestigingen in Rotterdam ondervinden ook terminals in de Verenigde Staten, Spanje, Peru en India nog hinder. Volgens maritiem dienstverlener CargoSmart zijn in die terminals de afgelopen 48 uur geen of nauwelijks schepen aangekomen.

TNT Express

Ook bij TNT Express zijn er nog steeds problemen. Een woordvoerder van de pakketbezorger laat donderdag weten dat de situatie sinds woensdagavond onveranderd is. Dat houdt in dat TNT's nationale en regionale diensten grotendeels weer operationeel zijn, maar dat alles nog langer duurt. Ook op het intercontinentale netwerk heeft TNT Express last van vertragingen.

Moederbedrijf FedEx stelt nog niet te weten hoe groot de financiële schade als gevolg van de storing is. ,,Die zou aanzienlijk kunnen zijn.''

TNT Express laat bovendien weten dat er geen data zijn buitgemaakt door de cyberaanvallers. Ook trustkantoor TMF Group zegt dat er geen gegevens over cliënten verdwenen zijn als gevolg van de aanval.