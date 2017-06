Bedrijven laten veel subsidiegeld liggen

In totaal laten grote werkgevers ruim 29 miljoen euro onbenut, heeft Aon becijferd op basis van de afdrachten van socialeverzekeringspremies onder honderden organisaties met meer dan 250 werknemers. De grootste mogelijke besparing die de onderzoekers bij een bedrijf vonden, bedroeg ruim 1 miljoen euro. Gemiddeld ging het om zo'n 77.000 euro.

De laatste jaren zijn er veel nieuwe mogelijkheden voor subsidie bij gekomen. De onderzochte bedrijven zouden aanspraak kunnen maken op alles bij elkaar 113 verschillende regelingen. In 2013 waren dat er nog zeventig.

De onoverzichtelijkheid in het aanbod komt volgens Aon onder meer door de Participatiewet, waardoor alle gemeenten zelf stimuleringsmaatregelen mogen treffen. Dat is vooral ingewikkeld voor organisaties met vestigingen verspreid over het land.